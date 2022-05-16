Голова Пентагону проінформував Резнікова про розмову з міністром оборони Росії

Міністр оборони США Ллойд Остін провів 15 травня нову телефонну розмову з українським колегою Олексієм Резніковим. Вони обговорили ситуацію на полі бою та поточні потреби України, повідомив Остін у Twitter.

"Я проінформував його про свою телефонну розмову 14 травня з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу та підтвердив нашу непохитну підтримку суверенітету та безпеки України", – зазначив Остін.

Минулого тижня очільник Пентагону провів першу розмову з міністром оборони країни-агресорки за час її повномасштабного вторгнення в Україну.

Під час розмови Остін закликав Шойгу до негайного припинення вогню в Україні та "наголосив на важливості збереження ліній зв'язку".

У російському міноборони своєю чергою сказали, що "обговорено актуальні питання міжнародної безпеки, включаючи ситуацію в Україні".