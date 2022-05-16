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Голова Пентагону проінформував Резнікова про розмову з міністром оборони Росії

Ллойд Остін укотре засвідчив непохитну підтримку України. 

Голова Пентагону проінформував Резнікова про розмову з міністром оборони Росії
Ллойд Остін та Олексій Резніков
Фото: twitter.com/SecDef

Міністр оборони США Ллойд Остін провів 15 травня нову телефонну розмову з українським колегою Олексієм Резніковим. Вони обговорили ситуацію на полі бою та поточні потреби України, повідомив Остін у Twitter.

"Я проінформував його про свою телефонну розмову 14 травня з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу та підтвердив нашу непохитну підтримку суверенітету та безпеки України", – зазначив Остін. 

Минулого тижня очільник Пентагону провів першу розмову з міністром оборони країни-агресорки за час її повномасштабного вторгнення в Україну. 

Під час розмови Остін закликав Шойгу до негайного припинення вогню в Україні та "наголосив на важливості збереження ліній зв'язку".

У російському міноборони своєю чергою сказали, що "обговорено актуальні питання міжнародної безпеки, включаючи ситуацію в Україні".

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