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У Північній Кореї для боротьби з коронавірусом залучили армію

Минулого тижня КНДР уперше визнала, що бореться із "вибуховим" спалахом COVID-19.

У Північній Кореї для боротьби з коронавірусом залучили армію
Фото: kcna.kp

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів екстрене засідання Політбюро і наказав залучити військових до боротьби зі спалахом COVID-19. Кім дорікнув чиновникам, що вони невчасно доставили ліки населенню на тлі спалаху хвороби і наказав мобілізувати військовий персонал для стабілізації постачання ліків до Пхеньяна.

Про це з посиланням на державні ЗМІ КНДР повідомляє агентство Yonhap.

"Під час зустрічі Кім висловив невдоволення тим, що ліки в аптеки не забезпечені належним чином, хоча політбюро видало екстрене розпорядження про негайний відпуск і своєчасне постачання ліків державного резерву та розпорядження всім аптекам перейти на 24-годинну роботу", – сказано в повідомленні.

Минулого тижня Північна Корея вперше визнала, що бореться з "вибуховим" спалахом COVID-19. Експерти висловили стурбованість тим, що вірус може спустошити країну з обмеженими запасами медикаментів і відсутністю програми вакцинації.

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