Німеччина планує відмовитися від російської нафти незалежно від санкцій Євросоюзу

Берлін не збирається купувати нафту в росіян, навіть якщо ЄС так і не зможе досягти згоди щодо ембарго в шостому санкційному пакеті.

Німеччина планує зупинити імпорт російської нафти до кінця цього року, навіть якщо Євросоюз не зможе ухвалити нафтове ембарго в шостому санкційному пакеті.

Про це пише Bloomberg із посиланням на неназваних високопосадовців ФРН.

Берлін продовжує зусилля щодо укладання угод з альтернативними постачальниками нафти. Уряд упевнений, що зможе вирішити проблеми з логістикою протягом шести-семи місяців.

Дипломати Євросоюзу пропонують відкласти поетапне впровадження ембарго через незгоду Угорщини, яка каже, що це завдасть надто великої шкоди її економіці.

За даними міністерства економіки, частка Росії в споживанні нафти в Німеччині вже впала з 35% до 12% після повномасштабного вторгнення в Україну.

Минулого тижня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що шостий санкційний пакет досі не ухвалили винятково через позицію Угорщини. Міністр сказав, що відсутність знайденого в найближчі дні рішення означатиме, що Угорщина своєю непоступливістю підіграє РФ у її намаганні зберегти нафтовий ринок ЄС.

Пакет презентували ще 4 травня, після чого країни почали консультації щодо пропонованих обмежень. Санкційні пропозиції мають розглянути держави-члени ЄС спочатку на рівні комітету постійних представників країн Євросоюзу, а потім їх офіційно затверджуватиме Рада ЄС. Єврорада має або прийняти санкційну пропозицію Єврокомісії, або внести туди зміни.

Для впровадження санкцій на рівні ЄС потрібна згода всіх 27 країн-членів. Крім ембарго, шостий пакет також має включити обмежувальні заходи проти Сбербанку та ще двох фінансових установ (відключення від SWIFT) і заборону на надання консалтингових послуг російським компаніям.

Згідно з європейським планом, ембарго має запрацювати щодо сирої нафти протягом наступних шести місяців, а щодо переробленої – до січня 2023 року. Угорщині та Словаччині пропонують доєднатися пізніше, до кінця 2024-го, а Чехії – до червня 2024-го. Ці країни є найбільш залежними від російської нафти.

Угорщина нещодавно змінила риторику щодо ембарго на більш жорстку і заявила, що не буде блокувати ухвалення санкційного пакету, тільки якщо її трубопроводам буде дозволено продовжувати імпорт. Таким чином заборона діятиме тільки стосовно перевезення продукту кораблями.

Премʼєр Угорщини Віктор Орбан наполягає, що будь-яка заборона стосовно нафти має обговорюватися лідерами ЄС на саміті. Однак наступний такий захід заплановано тільки на кінець травня. Угорщина також пропонує, щоб заборона імпорту для неї стосувалася тільки транспортування кораблями, а не нафтопроводами.

Деякі країни Європейського Союзу вважають за необхідне подумати про відтермінування заборони на імпорт російської нафти, щоб упровадити іншу частину шостого санкційного пакету. Однак інші дипломати вважають, що таке рішення буде ознакою слабкості.