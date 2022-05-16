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Сенат США може проголосувати за виділення $40 млрд Україні 18 травня, – лідер республіканців після візиту до Києва

Мітч Макконнелл сподівається, що голосів вистачить.

Сенат США може проголосувати за виділення $40 млрд Україні 18 травня, – лідер республіканців після візиту до Києва
​Мітч Макконнелл
Фото: EPA/UPG

Законопроєкт про виділення Україні 40 мільярдів доларів Сенат США може ухвалити в середу, 18 травня, після відповідного процедурного голосування в понеділок, 16 травня.

Про це в неділю, 15 травня, заявив лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл, передає Голос Америки.

"Ми очікуємо застосувати cloture (парламентська процедура, що згортає подальші дебати з питання до 30 годин і дозволяє перейти до голосування. – Ред.) – сподіваюсь, із відчутною перевагою (голосів "за". – Ред.), що допоможе нам затвердити допомогу в середу", – повідомив Макконнелл зі Стокгольма, куди він приїхав після суботнього візиту до України.

Нагадаємо, в четвер, 12 травня, сенатор-республіканець зі штату Кентуккі Рендал Пол одноосібно заблокував пришвидшену процедуру розгляду нового пакету допомоги для України. Сенатор вніс проєкт поправки до законопроєкту, пропонуючи створити посаду окремого інспектора, який перевіряв би виділення коштів у рамках цього пакету.

При цьому речник Пентагону Джон Кірбі 13 травня заявив, що якщо законопроєкт не буде прийнято до наступного четверга, 19 травня, це може вплинути на можливість США безперебійно надавати військову допомогу Україні.

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