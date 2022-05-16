Міністр також зосередиться на питанні надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочав візит до Брюсселя, щоб просувати шостий пакет санкцій Євросоюзу, який має включати нафтове ембарго.

Про це він написав у твіттері.

“Зосереджуся також на подальшому постачанні зброї та наданні Україні статусу кандидата на членство в ЄС”, – йдеться в повідомленні.

Статус кандидата він обговорив з єврокомісаром, угорцем Олівером Варгеї.

“Настав час юридично закріпити Україну на її шляху до Євросоюзу та зробити Європу сильнішою, безпечнішою та більш квітучою”, – зазначив міністр.

Нагадаємо, голова австрійського МЗС Александр Шалленберг заявив, що Європейський Союз досягне згоди стосовно шостого пакету санкцій проти РФ цими днями.

Шостий санкційний пакет проти Росії було презентовано ще 4 травня, однак за нього досі не голосували. Згоди не можуть досягнути через позицію Угорщини стосовно нафтового ембарго, яке пропонують вводити поступово, щоб до кінця року країни ЄС відмовилися від купівлі сирої та переробленої російської нафти. Словаччині та Угорщині, як найбільш залежним, пропонують впровадити ембарго 2024 року.

Однак Угорщина не погоджується на запропоновані умови і наполягає, щоб імпорт нафти з Росії до неї продовжувався нафтопроводами і припинився тільки кораблями. Премʼєр Віктор Орбан також вважає, що всі питання нафти мають вирішуватися на саміті лідерів ЄС, а він запланований тільки на кінець травня.

Деякі країни ЄС, щоб не зволікати із санкціями, пропонують ухвалити пакет без ембарго. Однак інші вважають, що це покаже слабкість Євросоюзу.