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В Единбурзі з’явилася табличка “Вулиця Володимира Зеленського”

Фото виклала у твіттері посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.

На вулиці шотландського Единбурга з’явилася табличка на честь президента України Володимира Зеленського.

На табличці напис – “Вулиця Володимира Зеленського”.

Фото поділилася посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс у твіттері.

“Единбург класний”, – написала вона.

Окрім таблички з назвою вулиці там розмістили також плакати із закликом врятувати Україну і зупинити війну.

Фото: twitter.com/MelSimmonsFCDO

Нагадаємо, в травні у французькому місті Канни перейменували площу на честь українського поета Тараса Шевченка.

Деякі країни-партнери України також перейменовують свої вулиці на честь захисників України та спротиву українського народу. Приміром, у Празі вулицю, де розташоване російське посольство, назвали вулицею Українських Героїв. 

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