В Единбурзі з’явилася табличка “Вулиця Володимира Зеленського”

На вулиці шотландського Единбурга з’явилася табличка на честь президента України Володимира Зеленського.
На табличці напис – “Вулиця Володимира Зеленського”.
Фото поділилася посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс у твіттері.
“Единбург класний”, – написала вона.
Окрім таблички з назвою вулиці там розмістили також плакати із закликом врятувати Україну і зупинити війну.
Нагадаємо, в травні у французькому місті Канни перейменували площу на честь українського поета Тараса Шевченка.
Деякі країни-партнери України також перейменовують свої вулиці на честь захисників України та спротиву українського народу. Приміром, у Празі вулицю, де розташоване російське посольство, назвали вулицею Українських Героїв.