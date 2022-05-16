Із 18 травня в метро Афін для українських біженців проїзд безкоштовний, - посольство

Оформити спеціальну картку, яка дає право на безкоштовний проїзд, можна вже зараз на станціях метро.

Починаючи з 18 травня в метро Афін діятиме програма безкоштовного проїзду для українців, які перебувають у Греції як тимчасові переселенці.

Про це повідомили в посольстві України в Греції.

"Оформити спеціальну картку, яка дає право на безкоштовний проїзд можна вже зараз на станціях метро (наприклад, Сінтагма)", - розповіли у відомстві.

Посольство порадило охочим відвідати сайт, де зібрана детальна інформація про те, як можна скористатися такою послугою.

Нагадаємо, Wizz Air виділила 10 тис. безоплатних квитків для українських біженців, а в Німеччині для наших співгромадян підвищать соцдопомогу.