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Із 18 травня в метро Афін для українських біженців проїзд безкоштовний, - посольство

Оформити спеціальну картку, яка дає право на безкоштовний проїзд, можна вже зараз на станціях метро.

Із 18 травня в метро Афін для українських біженців проїзд безкоштовний, - посольство
Фото: Посольство України у Греції

Починаючи з 18 травня в метро Афін діятиме програма безкоштовного проїзду для українців, які перебувають у Греції як тимчасові переселенці.

Про це повідомили в посольстві України в Греції.

"Оформити спеціальну картку, яка дає право на безкоштовний проїзд можна вже зараз на станціях метро (наприклад, Сінтагма)", - розповіли у відомстві.

Посольство порадило охочим відвідати сайт, де зібрана детальна інформація про те, як можна скористатися такою послугою.

Нагадаємо, Wizz Air виділила 10 тис. безоплатних квитків для українських біженців, а в Німеччині для наших співгромадян підвищать соцдопомогу.

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