Український гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні
Український гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
"Удар був о 12:00", – Арестович повідомив про 20-ту Чорнобаївку
"Удар був о 12:00", – Арестович повідомив про 20-ту Чорнобаївку
Ольга Совгиря: «Поки Рада забороняє проросійські партії, КСУ заграє з Росією»
Ольга Совгиря: «Поки Рада забороняє проросійські партії, КСУ заграє з Росією»
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Ракети РФ влучили за 15 км до кордону з Польщею, НАТО і ЄС, – Садовий
Ракети РФ влучили за 15 км до кордону з Польщею, НАТО і ЄС, – Садовий
У Львові та області пролунало шість вибухів
У Львові та області пролунало шість вибухів
ГоловнаСвіт

€15-18 млрд - Угорщина назвала ціну за підтримку ембарго на енергоносії РФ

Очільник угорського МЗС Петер Сіярто заявив, що запровадження ембарго на енергоносії Росії спричинить значні економічні втрати для його держави.

€15-18 млрд - Угорщина назвала ціну за підтримку ембарго на енергоносії РФ
Фото: EPA/UPG

Щоб "покрити усі витрати" внаслідок ембарго на російській енергоносії, Угорщина просить від ЄС компенсацію в розмірі 15-18 млрд євро.

Про це повідомляє Європейська правда.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, що запровадження ембарго спричинить значні економічні втрати для його держави.

Сіярто  додав, що ціни на пальне можуть зрости на 55-60%. І щоб пом’якшити цю ситуацію, ЄС має інвестувати в Угорщину близько 15-18 млрд євро.

"Європейська комісія створила проблему з пропозицією, і угорський народ має законні очікування, що вона також має надати пропозицію щодо фінансування інвестицій для компенсації або запобігання зростанню цін, що вимагатиме повної модернізації угорської енергетичної мережі на суму 15-18 мільярдів євро", - сказав Сіярто.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Євросоюз готовий профінансувати будівництво нафтопроводів для Угорщини, щоб вона натомість підтримала 6-й пакет санкції проти Росії.

Днями Петер Сіярто розповів, скільки грошей знадобиться його країні, якщо буде прийнято ембарго на російську нафту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також