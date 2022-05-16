€15-18 млрд - Угорщина назвала ціну за підтримку ембарго на енергоносії РФ

Очільник угорського МЗС Петер Сіярто заявив, що запровадження ембарго на енергоносії Росії спричинить значні економічні втрати для його держави.

Щоб "покрити усі витрати" внаслідок ембарго на російській енергоносії, Угорщина просить від ЄС компенсацію в розмірі 15-18 млрд євро.

Про це повідомляє Європейська правда.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, що запровадження ембарго спричинить значні економічні втрати для його держави.

Сіярто додав, що ціни на пальне можуть зрости на 55-60%. І щоб пом’якшити цю ситуацію, ЄС має інвестувати в Угорщину близько 15-18 млрд євро.

"Європейська комісія створила проблему з пропозицією, і угорський народ має законні очікування, що вона також має надати пропозицію щодо фінансування інвестицій для компенсації або запобігання зростанню цін, що вимагатиме повної модернізації угорської енергетичної мережі на суму 15-18 мільярдів євро", - сказав Сіярто.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Євросоюз готовий профінансувати будівництво нафтопроводів для Угорщини, щоб вона натомість підтримала 6-й пакет санкції проти Росії.

Днями Петер Сіярто розповів, скільки грошей знадобиться його країні, якщо буде прийнято ембарго на російську нафту.