Захисники України знищили на сході 178 окупантів і відбили 8 атак, – ОТУ "Схід"

Українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили 8 атак російських окупантів і знищили до 178 загарбників.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".

Російські окупанти зазнали втрат також і в техніці. Зокрема, під час боїв українські захисники знищили:

танків – 5;

БМП – 7;

БТР – 2;

ББМ – 2;

РСЗВ – 3;

артилерійських систем – 1;

мінометів – 2;

АТТ – 5;

БПЛА – 1.

Нагадаємо, сили оборони України завдали удару по польовому складу боєприпасів у районі населеного пункту Давидів Брід на Херсонщині. Склади зі значним запасом боєприпасів знищили також в Ізюмі.