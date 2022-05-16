Захисники України знищили на сході 178 окупантів і відбили 8 атак, – ОТУ "Схід"

Українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили 8 атак російських окупантів і знищили до 178 загарбників.
Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".
Російські окупанти зазнали втрат також і в техніці. Зокрема, під час боїв українські захисники знищили:
- танків – 5;
- БМП – 7;
- БТР – 2;
- ББМ – 2;
- РСЗВ – 3;
- артилерійських систем – 1;
- мінометів – 2;
- АТТ – 5;
- БПЛА – 1.
Нагадаємо, сили оборони України завдали удару по польовому складу боєприпасів у районі населеного пункту Давидів Брід на Херсонщині. Склади зі значним запасом боєприпасів знищили також в Ізюмі.