​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
Ольга Совгиря: «Поки Рада забороняє проросійські партії, КСУ заграє з Росією»
Ольга Совгиря: «Поки Рада забороняє проросійські партії, КСУ заграє з Росією»
"Удар був о 12:00", – Арестович повідомив про 20-ту Чорнобаївку
"Удар був о 12:00", – Арестович повідомив про 20-ту Чорнобаївку
Ракети РФ влучили за 15 км до кордону з Польщею, НАТО і ЄС, – Садовий
Ракети РФ влучили за 15 км до кордону з Польщею, НАТО і ЄС, – Садовий
Український гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні
Український гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні
У Львові та області пролунало шість вибухів
У Львові та області пролунало шість вибухів
ГоловнаСуспільствоВійна

Захисники України знищили на сході 178 окупантів і відбили 8 атак, – ОТУ "Схід"

Українські воїни знищили ворожий склад з боєприпасами.

Захисники України знищили на сході 178 окупантів і відбили 8 атак, – ОТУ "Схід"
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили 8 атак російських окупантів і знищили до 178 загарбників.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".

Російські окупанти зазнали втрат також і в техніці. Зокрема, під час боїв українські захисники знищили:

  • танків – 5;
  • БМП – 7;
  • БТР – 2;
  • ББМ – 2;
  • РСЗВ – 3;
  • артилерійських систем – 1;
  • мінометів – 2;
  • АТТ – 5;
  • БПЛА – 1.

Нагадаємо, сили оборони України завдали удару по польовому складу боєприпасів у районі населеного пункту Давидів Брід на Херсонщині. Склади зі значним запасом боєприпасів знищили також в Ізюмі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також