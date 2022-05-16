Сили оборони України знищили ворожі склади боєприпасів на Херсонщині та Харківщині, - Генштаб

Сили оборони України завдали удару по польовому складу боєприпасів у районі населеного пункту Давидів Брід на Херсонщині. Склади зі значним запасом боєприпасів знищили також в Ізюмі.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
На Авдіївському напрямку окупанти обстріляли деякі позиції українських військових ворог касетними боєприпасами, зазначили в командуванні.
Станом на 18.00 16 травня ситуація на інших напрямках така:
- на Слобожанському Росія намагається стримувати наступ Сил оборони на північ від Харкова, щоб запобігти їхньому виходу на державний кордон України. Також посилює свої війська підрозділами спецпризначення та ППО.
- на Волинському, Поліському та Сіверському - обстановка суттєвих змін не зазнала.
- на Харківському напрямку росіяни намагаються втримати зайняті позиції і не допустити просування українських військ. Загарбники намагалися вести бойові дії в напрямку населеного пункту Тернова, але успіху не мали.
- на Слов’янському напрямку триває доукомплектування та поповнення втрат окупантів, які намагаються відновити наступ.
- на Донецькому напрямку росармія обстрілювала українські підрозділи з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації.
- на Лиманському напрямку ворог вів наступальні дії в районі населеного пункту Шандриголове. У напрямку Лиману окупанти успіхів не мають, тож намагаються посилити угрупування своїх військ.
- на Сєвєродонецькому напрямку загарбники вели бої в районі населеного пункту Борівське, де зазнали втрат.
- на Бахмутському РФ веде бойові дії в районах населених пунктів Тошківка і Пилипчатине. В районі Гірського окупанти зазнали втрат і відійшли.
- на Курахівському напрямку ворог наступав в районі Марʼїнки та Новомихайлівки, та успіху не мав.
- у Маріуполі загарбники продовжують масовані артилерійські та авіаційні удари по Азовсталі.
- на Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Времівка, Новосілка, Мала Токмачка та Новоандріївка. Завдали авіаційного удару по Малинівці.
- на Південнобузькому окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру Олександрівки, Шевченкового і Нововоронцовки із ствольної артилерії та мінометів.
- на території Придністровського регіону Молдови - обстановка без суттєвих змін. Генштаб ЗСУ не виключає проведення провокацій росіянами.
- ворожі кораблі в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують ізольовувати район ведення бойових дій, вести розвідку та вогневу підтримку на приморському напрямку.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли селище Печеніги на Харківщині; в результаті одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Також під постійними обстрілами перебуває Сєвєродонецьк, наразі відомо про щонайменше 10 загиблих жителів.