Сили оборони України знищили ворожі склади боєприпасів на Херсонщині та Харківщині, - Генштаб

Сили оборони України завдали удару по польовому складу боєприпасів у районі населеного пункту Давидів Брід на Херсонщині. Склади зі значним запасом боєприпасів знищили також в Ізюмі.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Авдіївському напрямку окупанти обстріляли деякі позиції українських військових ворог касетними боєприпасами, зазначили в командуванні.

Станом на 18.00 16 травня ситуація на інших напрямках така:

на Слобожанському Росія намагається стримувати наступ Сил оборони на північ від Харкова, щоб запобігти їхньому виходу на державний кордон України. Також посилює свої війська підрозділами спецпризначення та ППО.

Росія намагається стримувати наступ Сил оборони на північ від Харкова, щоб запобігти їхньому виходу на державний кордон України. Також посилює свої війська підрозділами спецпризначення та ППО. на Волинському, Поліському та Сіверському - обстановка суттєвих змін не зазнала.

- обстановка суттєвих змін не зазнала. на Харківському напрямку росіяни намагаються втримати зайняті позиції і не допустити просування українських військ. Загарбники намагалися вести бойові дії в напрямку населеного пункту Тернова, але успіху не мали.

росіяни намагаються втримати зайняті позиції і не допустити просування українських військ. Загарбники намагалися вести бойові дії в напрямку населеного пункту Тернова, але успіху не мали. на Слов’янському напрямку триває доукомплектування та поповнення втрат окупантів, які намагаються відновити наступ.

триває доукомплектування та поповнення втрат окупантів, які намагаються відновити наступ. на Донецькому напрямку росармія обстрілювала українські підрозділи з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації.

росармія обстрілювала українські підрозділи з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації. на Лиманському напрямку ворог вів наступальні дії в районі населеного пункту Шандриголове. У напрямку Лиману окупанти успіхів не мають, тож намагаються посилити угрупування своїх військ.

ворог вів наступальні дії в районі населеного пункту Шандриголове. У напрямку Лиману окупанти успіхів не мають, тож намагаються посилити угрупування своїх військ. на Сєвєродонецькому напрямку загарбники вели бої в районі населеного пункту Борівське, де зазнали втрат.

загарбники вели бої в районі населеного пункту Борівське, де зазнали втрат. на Бахмутському РФ веде бойові дії в районах населених пунктів Тошківка і Пилипчатине. В районі Гірського окупанти зазнали втрат і відійшли.

РФ веде бойові дії в районах населених пунктів Тошківка і Пилипчатине. В районі Гірського окупанти зазнали втрат і відійшли. на Курахівському напрямку ворог наступав в районі Марʼїнки та Новомихайлівки, та успіху не мав.

ворог наступав в районі Марʼїнки та Новомихайлівки, та успіху не мав. у Маріуполі загарбники продовжують масовані артилерійські та авіаційні удари по Азовсталі.

загарбники продовжують масовані артилерійські та авіаційні удари по Азовсталі. на Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Времівка, Новосілка, Мала Токмачка та Новоандріївка. Завдали авіаційного удару по Малинівці.

росіяни обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Времівка, Новосілка, Мала Токмачка та Новоандріївка. Завдали авіаційного удару по Малинівці. на Південнобузькому окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру Олександрівки, Шевченкового і Нововоронцовки із ствольної артилерії та мінометів.

окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру Олександрівки, Шевченкового і Нововоронцовки із ствольної артилерії та мінометів. на території Придністровського регіону Молдови - обстановка без суттєвих змін. Генштаб ЗСУ не виключає проведення провокацій росіянами.

- обстановка без суттєвих змін. Генштаб ЗСУ не виключає проведення провокацій росіянами. ворожі кораблі в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують ізольовувати район ведення бойових дій, вести розвідку та вогневу підтримку на приморському напрямку.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли селище Печеніги на Харківщині; в результаті одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Також під постійними обстрілами перебуває Сєвєродонецьк, наразі відомо про щонайменше 10 загиблих жителів.