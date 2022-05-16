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Сили оборони України знищили ворожі склади боєприпасів на Херсонщині та Харківщині, - Генштаб

На Авдіївському напрямку росіяни обстріляли окремі позиції Сил оборони касетними боєприпасами.

Сили оборони України знищили ворожі склади боєприпасів на Херсонщині та Харківщині, - Генштаб
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони України завдали удару по польовому складу боєприпасів у районі населеного пункту Давидів Брід на Херсонщині. Склади зі значним запасом боєприпасів знищили також в Ізюмі.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Авдіївському напрямку окупанти обстріляли деякі позиції українських військових ворог касетними боєприпасами, зазначили в командуванні.

Станом на 18.00 16 травня ситуація на інших напрямках така:

  • на Слобожанському Росія намагається стримувати наступ Сил оборони на північ від Харкова, щоб запобігти їхньому виходу на державний кордон України. Також посилює свої війська підрозділами спецпризначення та ППО. 
  • на Волинському, Поліському та Сіверському - обстановка суттєвих змін не зазнала.
  • на Харківському напрямку росіяни намагаються втримати зайняті позиції і не допустити просування українських військ. Загарбники намагалися вести бойові дії в напрямку населеного пункту Тернова, але успіху не мали.
  • на Слов’янському напрямку триває доукомплектування та поповнення втрат окупантів, які намагаються відновити наступ. 
  • на Донецькому напрямку росармія обстрілювала українські підрозділи з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації.
  • на Лиманському напрямку ворог вів наступальні дії в районі населеного пункту Шандриголове. У напрямку Лиману окупанти успіхів не мають, тож намагаються посилити угрупування своїх військ. 
  • на Сєвєродонецькому напрямку загарбники вели бої в районі населеного пункту Борівське, де зазнали втрат. 
  • на Бахмутському РФ веде бойові дії в районах населених пунктів Тошківка і Пилипчатине. В районі Гірського окупанти зазнали втрат і відійшли.
  • на Курахівському напрямку ворог наступав в районі Марʼїнки та Новомихайлівки, та успіху не мав. 
  • у Маріуполі загарбники продовжують масовані артилерійські та авіаційні удари по Азовсталі.
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Времівка, Новосілка, Мала Токмачка та Новоандріївка. Завдали авіаційного удару по Малинівці.
  • на Південнобузькому окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру Олександрівки, Шевченкового і Нововоронцовки із ствольної артилерії та мінометів.
  • на території Придністровського регіону Молдови - обстановка без суттєвих змін. Генштаб ЗСУ не виключає проведення провокацій росіянами. 
  • ворожі кораблі в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують ізольовувати район ведення бойових дій, вести розвідку та вогневу підтримку на приморському напрямку.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли селище Печеніги на Харківщині; в результаті одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Також під постійними обстрілами перебуває Сєвєродонецьк, наразі відомо про щонайменше 10 загиблих жителів.

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