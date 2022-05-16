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На Азовсталі загинули 15 жінок – військових і медиків, – мер Маріуполя

Окупанти продовжують скидати бомби на Азовсталь.

На Азовсталі загинули 15 жінок – військових і медиків, – мер Маріуполя
Фото: Полк "Азов"

На заводі "Азовсталь" у Маріуполі загинули 15 жінок – військовослужбовиць і медичних працівниць. 

Про це повідомив на Facebook-сторінці Маріупольської міської ради мер міста Вадим Бойченко

"На Азовсталі вже загинули 15 молодих жінок – військовослужбовиць, медичних працівників. Це трагедія для всього українського народу. Це найкращі з нас, справжні герої. Ми маємо зробити все для їхнього порятунку", – написав Бойченко. 

За його словами, у минулу суботу депутати Маріупольської міської ради звернулися до МЗС України з проханням задіяти всі міжнародні інструменти для порятунку українських захисників та проведення операції "екстракшн". 

Бойченко опублікував відео, на якому видно, що окупанти продовжують скидати надважкі бомби на завод "Азовсталь". 

Нагадаємо, командир 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Денис Шлега повідомив про те, що на Азовсталі нині перебуває близько 600 поранених українських військових, 40 із них – у дуже тяжкому стані. Медикаментів та медичного інструменту дуже не вистачає. 

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