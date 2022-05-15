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На Азовсталі близько 600 поранених військових, 40 із них у дуже тяжкому стані, – командир 12-ї бригади

Немає медикаментів та медичного інструменту.

На Азовсталі близько 600 поранених військових, 40 із них у дуже тяжкому стані, – командир 12-ї бригади
Фото: скрин відео

На Азовсталі нині перебуває близько 600 поранених українських військових, 40 із них – у дуже тяжкому стані.

Про це повідомив командир 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Денис Шлега.

"Медикаментів та медичного інструменту дуже-дуже не вистачає. У нас усі, хто приймає рішення і воює зараз на позиціях, боремося, тримаємося, але у поранених ситуація важка", – розповів він в ефірі телемарафону.

Як повідомляли, російські війська застосували проти захисників Азовсталі фосфорні бомби.

Нагадаємо, дружини оборонців Маріуполя наголошують, що під час евакуації з Азовсталі важливо забрати також тіла полеглих героїв.

Росіяни не дають вивезти з території підприємства навіть поранених і тіла загиблих бійців. На Азовсталі перебувають, зокрема, бійці "Азова", 36-ї бригади морської піхоти, прикордонники, правоохоронці.

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