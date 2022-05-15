Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Росія відводить війська від Харкова, вивозить техніку і майно з Білорусі, – Генштаб
Росія відводить війська від Харкова, вивозить техніку і майно з Білорусі, – Генштаб
Ситуація на Кінбурнській косі наближається до катастрофічної, - Денісова
Ситуація на Кінбурнській косі наближається до катастрофічної, - Денісова
Окупант з Бурятії відмовляється воювати в Україні, а його мати переконує залишитись, - перехоплена розмова
Окупант з Бурятії відмовляється воювати в Україні, а його мати переконує залишитись, - перехоплена розмова
Поліція показала фото наслідків обстрілів Гуляйполя у Запорізькій області
Поліція показала фото наслідків обстрілів Гуляйполя у Запорізькій області
З'явилися нові фото захисників Азовсталі
З'явилися нові фото захисників Азовсталі
До Криму звозять вбитих окупантів з острова Зміїний, - розвідка
До Криму звозять вбитих окупантів з острова Зміїний, - розвідка
Пухнастий батальйон. Як тварини допомагають на війні
Пухнастий батальйон. Як тварини допомагають на війні
Завтра Київрада розгляне передачу приміщення психіатричної лікарні до фонду, який контролюється російськими олігархами
Завтра Київрада розгляне передачу приміщення психіатричної лікарні до фонду, який контролюється російськими олігархами
ГоловнаСуспільствоЖиття

УЗ запускає "ще один поїзд до міста, де живе легендарна мама Стефанія"

Йдеться про "Прикарпатський експрес" сполученням Львів – Чернівці.

УЗ запускає "ще один поїзд до міста, де живе легендарна мама Стефанія"
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця заявила, що з 1 червня повертає "ще один поїзд до міста, де живе легендарна мама Стефанія". Йдеться про поїзд №816/815 "Прикарпатський експрес" сполученням Львів – Чернівці.

Він відправлятиметься зі Львова о 07:45 і прибуватиме в Чернівці о 13:25. Зворотно, з Чернівців, відправлення о 15:30, прибуття до Львова – о 21:15. 

"Поїзд курсуватиме із зупинками на станціях Стрий, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия, Снятин. Квитки будуть доступні онлайн і в залізничних касах", – повідомляє пресслужба компанії.

Уранці 15 квітня голова правління УЗ Олександр Камишін повідомив, що поїзд №43 сполученням Київ – Івано-Франківськ в розкладі цього року офіційно стане "Стефанія Експресом". За його словами, вокзали Києва, Калуша та Франківська будуть вітати цей поїзд піснею "Стефанія". Її переможець Євробачення-2022 Kalush Orchestra присвятив мамі лідера гурту Олега Псюка.

Камишін додав, що це буде перший у світі поїзд, названий на честь мами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також