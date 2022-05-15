УЗ запускає "ще один поїзд до міста, де живе легендарна мама Стефанія"

Укрзалізниця заявила, що з 1 червня повертає "ще один поїзд до міста, де живе легендарна мама Стефанія". Йдеться про поїзд №816/815 "Прикарпатський експрес" сполученням Львів – Чернівці.

Він відправлятиметься зі Львова о 07:45 і прибуватиме в Чернівці о 13:25. Зворотно, з Чернівців, відправлення о 15:30, прибуття до Львова – о 21:15.

"Поїзд курсуватиме із зупинками на станціях Стрий, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия, Снятин. Квитки будуть доступні онлайн і в залізничних касах", – повідомляє пресслужба компанії.

Уранці 15 квітня голова правління УЗ Олександр Камишін повідомив, що поїзд №43 сполученням Київ – Івано-Франківськ в розкладі цього року офіційно стане "Стефанія Експресом". За його словами, вокзали Києва, Калуша та Франківська будуть вітати цей поїзд піснею "Стефанія". Її переможець Євробачення-2022 Kalush Orchestra присвятив мамі лідера гурту Олега Псюка.

Камишін додав, що це буде перший у світі поїзд, названий на честь мами.