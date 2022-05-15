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Притула зібрав 5,5 млн грн за 4 години, коментуючи фінал Євробачення у твіттері

Шоумен, який нині займається волонтерством, зібрав гроші для ЗСУ.

Притула зібрав 5,5 млн грн за 4 години, коментуючи фінал Євробачення у твіттері

Волонтер, політик і шоумен Сергій Притула за чотири години зібрав 5,5 млн гривень, коментуючи у твіттері фінал Євробачення, який відбувся увечері 14 травня.

Кошти підуть на потреби Збройних сил, повідомив Притула, підбивши підсумки збору. 

"Порахували ми донати на всіх рахунках, разом з Фондом, PayPal і криптою. І це 5,5 млн гривень за 4 години Євробачення!" – написав він у твіттері вдень 15 травня.

Притула подякував "дорогим твіттерянам" і додав, що "гроші підуть на багі для ЗСУ, але вистачить на ще дещо цікаве".

Напередодні Притула на прохання коментувати онлайн фінал міжнародного пісенного конкурсу заявив, що згоден за однієї умови: якщо за час стриму йому надонатять мільйон гривень для допомоги ЗСУ.

Нагадаємо, гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні. У сумі українці отримали 631 голос. Глядацьке голосування стало абсолютним рекордом в історії Євробачення і принесло 439 балів.

Після виконання пісні "Стефанія" соліст гурту Олег Псюк звернувся до світової спільноти: "Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю! Допоможіть Азовсталі просто зараз!"

Притула з 2017 року був незмінним ведучим Національного відбору Євробачення, однак у 2002-му від цієї ролі відмовився. Він пояснив, що наразі займається волонтерством і не має наміру відволікатися.

Трансляцію цьогорічного Євробачення в Україні коментував Тимур Мірошниченко. Він виходив в ефір із бомбосховища.

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