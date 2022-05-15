У Харківській області дали газ у 15 населених пунктах

У Харкові також щодня відновлюють газопостачання.

На Харківщині відновили газопостачання для 14,5 тис. абонентів у 15 населених пунктах.

Про це повідомила Харківська ОВА.

Упродовж 14 травня в 15 населених пунктах Харківщини ремонтували пошкоджені окупантами газові мережі. Зокрема, робота тривала в Харківському районі.

"Відновлювальні роботи провели в місті Люботин та смт Покотилівка. Ці населені пункти залишились без газу після руйнування ворожим снарядом газопроводу високого тиску діаметром 500 мм у Харківському районі", - зазначили в Департаменті житлово-комунального господарства.

Фахівці Люботинської, Мереф’янської та Зміївської дільниць Харківгазу протягом двох днів лагодили зруйновану мережу й 14 травня почали підключати до неї населені пункти Харківського району. Також газ з'явився в Золочівській і Солоницівській громадах.

У Харкові також щодня відновлюють газопостачання. Упродовж тижня Харківгаз пустив газ для 2 тис. сімей. Найбільше відновлювальних робіт проводять у Шевченківському й Індустріальному районах міста.

Нагадаємо, що за даними ОВА, до Харкова щодня повертається близько 2 тис. людей.

З понеділка, 16 травня, у Харкові відновить роботу частина наземного громадського транспорту. Влада планує запустити чотири трамвайні, вісім тролейбусних і 25 автобусних маршрутів.