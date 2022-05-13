У Харкові з понеділка відновлять роботу громадського транспорту

Перші два тижні проїзд у комунальному транспорті буде безкоштовним.

З понеділка, 16 травня, у Харкові відновить роботу частина наземного громадського транспорту. Влада планує запустити чотири трамвайні та вісім тролейбусних і 25 автобусних маршрутів.

Про це у відеозверненні повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Паралельно ми відновлюватимемо електролінії та тягові підстанції і з часом, звісно, збільшимо кількість маршрутів. Також із понеділка ми запустимо 25 автобусних маршрутів. Розробляючи ці маршрути, ми постаралися зробити так, щоб із будь-якої точки міста Харкова люди могли дістатися туди, куди їм потрібно", – сказав Терехов.

Він пообіцяв, що схему роботи наземного транспорту буде оприлюднено на сайті міськради в суботу, 14 травня, а інформацію про інтервал руху буде розміщено на всіх зупинках.

Терехов додав, що громадський транспорт працюватиме 7:00 до 19:00. Перші два тижні проїзд у комунальному транспорті буде безкоштовним.

За словами міського голови, унаслідок ворожих обстрілів у Харкові було знищено понад половину трамвайного парку та 35 км ліній електропередач, тому спочатку громадський транспорт працюватиме в обмеженому режимі.