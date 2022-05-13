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Окупант, який здався в полон ЗСУ, сподівається потрапити до "обмінного списку", - СБУ

Росіянин закликає дружину "штурмувати його військову частину".

Окупант, який здався в полон ЗСУ, сподівається потрапити до "обмінного списку", - СБУ
Фото: Скріншот відео

Черговий російський окупант, який 9 травня здався в полон Збройним силам України, тепер хоче додому і сподівається потрапити до "обмінного списку".

Відео його розмови з дружиною опублікувала Служба безпеки.

Чоловік радить дружині разом з рідними інших полонених об’єднатися та домагатися повернення його додому. А побачивши власного сина під час відеодзвінка, починає плакати.

"Надо, чтоб вы начали штурмовать нашу часть, где мы служим, чтоб нас подали в списки на обмен. Потому что мы числимся как безвести пропавшие. Сговоритесь как-то и дайте им по балде", - каже російський військовий.

Слідчі СБУ документують усі його покази, і загарбник відповідатиме за свої дії перед законом.

"Він та його співслуживці не замислюються, що від російського вторгнення в Україну вже постраждали безліч українських дітей, а 225 убито. Окупанта більше турбує власна доля", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки та оборони запустила сайт "Окупант", який надає інформацію про військовополонених росіян. Порталом зможуть користуватися громадяни РФ, зокрема - родини солдатів або їхні знайомі, для отримання інформації про стан і місце перебування полонених. За допомогою сервісів порталу родичі російських військовополонених матимуть змогу зв’язатися з представниками Міністерства оборони України.

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