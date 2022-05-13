Сьогодні в пункті прописку "Шегині" на Львівщині прикордонники виявили чоловіка призовного віку, який намагався виїхати до Польщі, заховавшись у матраці.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

"Сьогодні вранці до пункту пропуску "Шегині" водій мікроавтобуса завіз вісьмох пасажирів, про що було зроблено відмітку в контрольному талоні. Однак на паспортний контроль прибув водій і сім пасажирів. Питання: де ще одна особа? Відповідь отримано під час огляду транспортного засобу. Мікроавтобус виявився дуже зручним, тож молодому чоловікові не склало труднощів переміститись з пасажирського сидіння до багажного відділення та зануритись між сумками та валізами, ще й прикритись смугастим матрацом", - йдеться в повідомленні.

У такий спосіб українець намагався уникнути контролю та потрапити до Польщі, адже законних підстав для виїзду за кордон у чоловіка призовного віку не було.

Чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП. Стосовно перевізника прикордонники Львівського загону направили повідомлення до Нацполіції, в його діях вбачають ознаки злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, раніше у Львові затримали чоловіка, який за 7 тис. доларів вивозив за кордон військовозобов’язаних.