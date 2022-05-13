​Верховний Суд підтвердив конфіскацію 1,2 млн грн "доходу" екснардепа Киви від жомової ями

Верховний Суд розглянув справу за позовом про визнання необґрунтованими активів у вигляді грошових коштів у розмірі 1,2 млн грн колишнього народного депутата Іллі Киви та їх стягнення у дохід держави.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Установлено, що особа, будучи народним депутатом, попри те, що вона не є власником об’єктів нерухомості (жомова яма) та не маючи правомочності щодо володіння, користування та розпорядження ним, передала вищевказане майно в оренду суб’єкту господарювання з ознаками фіктивності", - йдеться в повідомленні.

За оренду Кива протиправно отримав 1 242 236 гривень. Ще 10 тис. гривень було зараховано на банківський рахунок депутата як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій.

Верховний Суд погодився з висновками Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та постановив конфіскувати в дохід держави вказані кошти.

Нагадаємо, з позовом про конфіскацію в травні 2021 року звернулися прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 13 серпня ВАКС постановив стягнути необґрунтовані активи в дохід держави, а 27 жовтня судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підтвердили рішення суду першої інстанції.

10 травня 2022 року до суду було скеровано обвинувальний акут щодо Киви. Він обвинувачується у державній зраді, пропаганді війни і посяганні на територіальну цілісність. Обвинувальний акт скеровано до суду. Встановлено, що колишній депутат, перебуваючи на території Росії, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні РФ. Він публічно закликав вище керівництво Росії до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.

Кива пропонував фізично усунути президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни.

Раніше слідчий суддя надав дозвіл на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування. Киву оголошено в міжнародний розшук.