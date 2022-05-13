"Ми ніколи не визнаємо Крим російським", – Зеленський

Україна була готова на певний час прибрати з перемовного процесу вирішення питання Криму, але росіяни відповіді щодо цього не надали.

Україна ніколи не визнає тимчасово окупований Крим російським. Крим і до війни мав автономність, і є автономною республікою.

Про це в інтервʼю італійському телеканалу Rai1 заявив президент України Володимир Зеленський.

"Крим зі своїми правами, своїм парламентом, завжди мав свій окремий парламент. Але це була українська територія. Автономна Республіка Крим у складі України. Ми говорили, що готові говорити з Російською Федерацією про те, що, окей, не на часі рішення по Криму, бо йде війна. На часі людське життя. Давайте відставимо це питання з наших перемовин. Якщо воно болюче, якщо воно ускладнює процес перемовин", – сказав він.

Зеленський додав, що питання Криму готові тимчасово відкласти з перемовного процесу, якщо воно ускладнює зустріч між ним і Путіним.

"Окей, давайте відставимо це питання. Я думаю, що в нас була гарна пропозиція. Навіть наша делегація в Туреччині, коли зустрічалася з російськими, пропонувала відставити, але не назавжди, а відставити з такими умовами, давайте навіть підпишемо, що наші держави повинні врегулювати питання Криму упродовж там 10 років. Це непогано було з погляду дипломатії і зняття з усієї мапи війни цього питання на деякий час", – наголосив президент.

Але Росія на це не погодилася, хоча спочатку називала це "непоганим форматом".

Щодо так званої широкої автономії Донбасу Зеленський додав, що Україна ніколи на це не погодиться.

Нагадаємо, питання Криму порушують у перемовинах української та російської делегацій. За словами учасника перемовної групи Михайла Подоляка, Крим є окремим пунктом договору, в якому українська сторона пропонує протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу Криму та Севастополя.

Тобто пропонується зафіксувати, що Україна і Росія не будуть протягом 15 років, поки триватимуть переговори, використовувати військові чи збройні сили, щоб вирішити питання Криму, а продовжать свої політико-дипломатичні зусилля для вирішення проблеми.