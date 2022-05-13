Липу Петра Могили в Києві попередньо вдасться врятувати, – КМДА

Столичну Липу Петра Могили, ушкоджену під час вчорашньої негоди, за попередньою оцінкою, вдасться зберегти.

Унаслідок вітру зламалася скелетна гілка 400-річного дерева, яке є памʼяткою природи. Про це повідомили в КМДА.

"Фахівці КП УЗН Шевченківського району разом з арбористами детально обстежують дерево та визначають шляхи його порятунку", – зазначили в адміністрації.

Загалом унаслідок вчорашньої негоди пошкоджено понад 200 дерев. Обстеження територій тривають. Найбільше постраждали Солом’янський та Святошинський райони.

Аварійно-диспетчерська служба КО "Київзеленбуд": 044-272-40-18.

Нагадаємо, від учорашньої негоди знеструмленими опинилися близько 100 000 мешканців Києва. Їх частково підключили до резервного електропостачання, проводиться повноцінне відновлення.

Липа Петра Могили – це ботанічна памʼятка природи, розташована на початку Андріївського узвозу, біля Національного музею історії Києва. Відповідно до легенди, дерево в 1635 році на честь часткової відбудови Десятинної церкви посадив митрополит Петро Могила.