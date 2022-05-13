Окупанти захопили комунікаційне обладнання херсонської компанії “Статус”, хочуть його підключити до кримської мережі

Сьогодні зранку окупанти захопили приміщення херсонської компанії “Статус” і відключили все комунікаційне обладнання.

Про це повідомили в Держспецзв’язку.

“Зараз вони шантажують керівництво компанії тим, що заберуть усе обладнання, якщо ті відмовляться підключатися до кримської мережі”, – йдеться в повідомленні.

Такі дії є грубим порушенням міжнародного законодавства.

“Ми фіксуємо всі таки випадки та долучатимемо їх як докази до справ проти ворога в міжнародних інстанціях”, – додали у держслужбі.

У Держспецзв'язку зазначили, що Росія постійно намагається приєднати українські інтернет-мережі до власної, підконтрольної спецслужбам системи, щоб заблокувати доступ до українських ресурсів і повністю контролювати дії українців у мережі.

Нагадаємо, хакерське угрупування з Росії UAC-0010 (Armageddon) розпочало нову кібератаку, під час якої використовують листи з темою "Щодо проведення акції помсти у Херсоні!".