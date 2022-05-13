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Окупанти захопили комунікаційне обладнання херсонської компанії “Статус”, хочуть його підключити до кримської мережі

Росіяни шантажують керівництво підприємства.

Окупанти захопили комунікаційне обладнання херсонської компанії “Статус”, хочуть його підключити до кримської мережі

Сьогодні зранку окупанти захопили приміщення херсонської компанії “Статус” і відключили все комунікаційне обладнання. 

Про це повідомили в Держспецзв’язку.

“Зараз вони шантажують керівництво компанії тим, що заберуть усе обладнання, якщо ті відмовляться підключатися до кримської мережі”, – йдеться в повідомленні. 

Такі дії є грубим порушенням міжнародного законодавства. 

“Ми фіксуємо всі таки випадки та долучатимемо їх як докази до справ проти ворога в міжнародних інстанціях”, – додали у держслужбі.

У Держспецзв'язку зазначили, що Росія постійно намагається приєднати українські інтернет-мережі до власної, підконтрольної спецслужбам системи, щоб заблокувати доступ до українських ресурсів і повністю контролювати дії українців у мережі. 

Нагадаємо, хакерське угрупування з Росії UAC-0010 (Armageddon) розпочало нову кібератаку, під час якої використовують листи з темою "Щодо проведення акції помсти у Херсоні!".

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