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Обвинувальний акт щодо екснардепа Киви передано до суду

Він, зокрема, обвинувачується у державній зраді, пропаганді війни і посяганні на територіальну цілісність.

Обвинувальний акт щодо екснардепа Киви передано до суду
Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива
Фото: скрин відео

Слідчі Державного бюро розслідувань закінчили розслідування відносно колишнього народного депутата Іллі Киви за антиукраїнські дії.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Сьогодні, 10 травня обвинувальний акт скеровано до суду.

Кива обвинувачується у державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади та поширення комуністичної символіки.

Слідчі ДБР, зокрема, встановили, що колишній депутат, перебуваючи на території Росії, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні РФ. Він публічно закликав вище керівництво росії до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. 

Кива пропонував фізично усунути Президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни.

Раніше слідчій суддя надав дозвіл на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування.

За ініціативи слідчих Державного бюро розслідувань колишнього нардепа оголошено у міжнародний розшук.

Нагадаємо, ДБР затримало довірених осіб Киви, які готували на Одещині провокації із залученням “тітушок”

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