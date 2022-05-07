ДБР викрило схему, через яку на Росію та Білорусь відмивалися мільйони доларів

До початку агресії ділки займались легалізацією грошей, мінімізацією податкового навантаження та виведенням коштів через афільований конвертаційний центр.

Державне бюро розслідувань заблокувало схему, через яку на Росію та Білорусь відмивалися мільйони доларів.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Бюро вийшло на групу зловмисників під час проведення фільтраційних заходів громадян Росії та можливих учасників ДРГ. Його організатори мали по декілька паспортів на різні прізвища.

До початку агресії ділки займались легалізацією грошей, мінімізацією податкового навантаження та виведенням коштів через афільований конвертаційний центр.

“При цьому зловмисники користувались корупційними зв’язками у реєстраційних та інших органах влади для виготовлення паспортів громадянина України та інших документів на вигадані імена та прізвища, тощо. На паспорти з несправжніми установочними даними вони реєстрували комерційні структури та активно використовували їх у протиправній фінансово-господарській діяльності”, – йдеться у повідомленні.

Лише впродовж кількох місяців 2021 року через фіктивні фірми було переведено в готівку понад 110 млн гривень.Вже під час активної фази війни Росії проти України вони вирішили “розширити” свій бізнес та почали надавати послуги щодо нелегального виведення коштів “контрагентів” з нашої держави через механізм так званих “перестановок” готівки.

Під час проведення обшуків за місцями проживання та в офісах учасників злочинної групи було вилучено майже $1,5 млн та €150 тис., підроблені паспорти громадян України, печатки та документи фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) КК України, тривають слідчі дії. Також встановлюються посадові особи у реєстраційних та інших органах влади, які сприяли видачі фальшивих документів.

Нагадаємо, російський генерал відмивав гроші в Україні через бізнес-партнера Іллі Киви. Відмивання йшло через готелі, ресторани, земельні ділянки оформлені на родичів російського генерал-полковника Валерія Капашина.