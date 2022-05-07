За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Військові Російської Федерації зруйнували обстрілом будинок ветерана Другої світової війни в смт Золочів на Харківщині, за цим фактом розпочато провадження.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Встановлено, що унаслідок обстрілу селища пошкоджено декілька будинків.

“Зокрема, снарядом повністю зруйновано будинок 97-річного ветерана Другої світової війни”, – йдеться у повідомленні.

Огляд місця події проводили слідчі відділення №1 Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Досудове розслідування відкрито за фактом порушення законів та звичаїв війни – ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Його проводять слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, Національний музей Григорія Сковороди в селі Сковородинівка на Харківщині був знищений прямим влучанням російської ракети у ніч на 7 травня.