Колекція музею Григорія Сковороди від влучання ракети не постраждала

Однак сама будівля, біля якої похований український філософ, загорілася.

Національний музей Григорія Сковороди в селі Сковородинівка на Харківщині був знищений прямим влучанням російської ракети у ніч на 7 травня. Однак колекція не постраждала – її встигли вивезти.

Очільник Золочівської громади Віктор Коваленко повідомив, що снаряд влетів під дах будівлі, спалахнула пожежа. Вогонь охопив усі приміщення музею. Нині рятувальники продовжують гасити вогонь, написав міністр культури Олександр Ткаченко у Telegram.

Фото: Олександр Ткаченко Музей Григорія Сковороди до та після росіян

Унаслідок обстрілу поранення отримав 35-річний син директора музею, який цієї ночі залишився охороняти приміщення. Він врятований з-під завалів із травмою ноги.

"На щастя, колекція не постраждала. Її було переміщено раніше задля уникнення пошкодження культурної спадщини від ворожих дій Росії. Музей розташований у с. Сковородинівка. Це був маєток XVIII століття, у якому останні роки свого життя працював та біля якого був похований Григорій Сковорода. Цієї зими в Україні на державному рівні відзначатимуть 300-річчя з дня народження українського філософа", – нагадав Ткаченко.

Літературно-меморіальний музей Г. Сковороди було засновано 1972 року, до 250-ліття з дня народження українського філософа. У цій будівлі Сковорода жив протягом кількох років і помер. Могила філософа з легендарним написом "Світ ловив мене, та не спіймав" розташована на території музею.