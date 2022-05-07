Росія завдала авіаударів по Донецькій області і знищила музей Сковороди на Харківщині, – зведення ОВА

Відносно спокійно ніч минула в багатьох областях України: на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, у Львівській областях, Запорізькій, Вінницькій, в Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Дніпропетровщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Чернігівщині.

По околицях Харкова вночі стріляли декілька разів. Постраждалих немає. В області був приліт снарядів у с. Сковородинівка, окупанти знищили музей Г. Сковороди. Одна людина постраждала. Також вороги обстріляли Богодухів, постраждалих немає. Бої тривають на Ізюмському напрямку.

У Луганській області 24 обстріли за добу. Найбільше пошкоджень у Гірській, Попаснянській громадах і Сєвєродонецьку. Уражено 36 житлових будинків. Деталі про постраждалих і масштаби руйнувань наразі уточнюють. Знову приліт на "Азот"– цього разу без критичних наслідків.

У Донецькій області вранці росіяни влаштували авіаобстріли смт Малотаранівка, м. Дружківка, м. Костянтинівка. Багато пошкоджень, загибла одна людина. Був авіаобстріл Бахмута приблизно о п’ятій ранку. Пошкоджено приміщення одного заводу, за попередньою інформацією – загинуло дві особи. Зруйновано два приватні житлові будинки, пошкоджено 11. Під завалами одного будинку виявлено загиблого, пошуки тривають.

Херсонщина: ситуація в області залишається складною, вибухи та обстріли. Окупанти продовжують бойові дії та мародерства. Стабільно критична ситуація в окупованих селах. На площі біля будівлі обласної державної адміністрації монтують сцену до 9 травня.

Миколаївщина: учора після обіду ворог здійснив 5 ракетних ударів, також вів обстріл системами залпового вогню "Смерч". Решта ракетних ударів вдарили по двох інфраструктурних об'єктах у Костянтинівський громаді Миколаївського району та поблизу аеропорту. Унаслідок обстрілів виникло чотири пожежі. Дані про постраждалих уточнюють.

Нагадаємо, противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні для встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

Президент Володимир Зеленський закликав українців особливо уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги напередодні 9 травня та в цей день, оскільки ворог може збільшити кількість ракетних ударів.