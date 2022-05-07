Ворог далі блокує підрозділи Сил оборони в районі Азовсталі, – Генштаб

На Ізюмському напрямку веде повітряну розвідку для уточнення позицій наших військ.

Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні для встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

На Поліському напрямку ворог активних дій не здійснював. У ході перевірки бойової готовності підрозділів, які виконують завдання з прикриття ділянки кордону з Україною, не виключається приховане проведення ротації зазначених підрозділів.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Триває інженерно-фортифікаційне обладнання позицій та смуг в прикордонних районах Курської області.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли населених пунктів в районі міста Харків. На Ізюмському напрямку веде повітряну розвідку із застосуванням БпЛА з метою уточнення позицій наших військ.

У районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки окупанти підірвали три автомобільні мости з метою уповільнення контрнаступальних дій підрозділів Сил оборони.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує здійснювати артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення та застосовує оперативно-тактичну авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ.

У місті Маріуполь продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі Азовсталі. Здійснював штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.

На Південнобузькому напрямку ворог застосував артилерію по позиціях наших військ. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури міста Миколаїв ракетами та реактивними системами залпового вогню.

У населеному пункті Івано-Кепине підрозділи сил оборони знищили склад з боєприпасами та до 20 одиниць військової техніки противника.

У тимчасово зайнятому противником місті Херсон загарбники вжили ряд заходів для забезпечення діяльності російсько-окупаційних військ та підтримки російського окупаційного режиму. Збільшено кількість блокпостів і пересувних патрулів.

За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Повітряних сил і Сухопутних військ уразили чотирнадцять БпЛА типу “Орлан”.

На території Донецької та Луганської областей захисники та захисниці України за минулу добу відбили вісім атак ворога, знищили три танки, вісім артилерійських систем, сім одиниць бойової броньованої техніки, один автомобіль і три одиниці спеціальної інженерної техніки противника.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що можливе знищення російськими окупантами українських військових і цивільних, які залишаються на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, може поставити крапку на будь-яких дипломатичних перемовинах з РФ.