ЗСУ відбили вісім атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках

Упродовж поточної доби, 6 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили вісім атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам", - йдеться в повідомленні.

Зокрема українські захисники знищили три танка, вісім артилерійських систем (з них 4 РСЗВ), сім одиниць бойової броньованої техніки, три одиниці спеціальної інженерної та один автомобіль ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили сім безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Нагадаємо, вчора ЗСУ відбили 11 атак окупантів на Донбасі та збили сім безпілотників.