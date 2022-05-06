Також президент заснував спеціальну відзнаку "За мужність та відвагу" для бойових підрозділів.

Президент Володимир Зеленський вперше нагородив президентською відзнакою "Хрест бойових заслуг" головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного.

Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні був насичений день, який почався і завершився нагородженнями наших героїв, наших захисників, наших захисниць. З нагоди Дня піхоти – професійного свята воїнів України, які є фундаментом армії, зранку зустрівся з нашими військовими. Подякував за службу. Вручив нагороди. В тому числі нашу нову – бойову – відзнаку. Ви знаєте, що в нашій країні за час незалежності не було саме бойових відзнак. І ось сьогодні мав честь вручити нарешті саме таку відзнаку. Хрест бойових заслуг. І першим, кому я вирішив вручити цей Хрест, став генерал Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних Сил України. За відвагу, за мудрість, за організацію ефективної відсічі російському вторгненню. Впевнений, таку відсіч російська армія не забуде довго", - сказав Зеленський.

Також Хрест бойових заслуг отримали заступник головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенант Євген Мойсюк, бойовий медик 72-ї окремої механізованої бригади сержант Дарія Мазуренко, командир 14-ї окремої механізованої бригади полковник Олександр Охріменко, заступник командира механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади капітан Владислав Калієвський.

"Саме бойові нагороди – це справедлива нова традиція для держави, яка на полі бою захищає незалежність нашої держави", - наголосив Зеленський.

Також президент повідомив про заснування спеціальної відзнаки "За мужність та відвагу" для бойових підрозділів, які проявили надзвичайну хоробрість і результативність у боях за Україну. Її отримали сім бригад.

Зеленський вручив і ордени "Золота зірка" нашим захисникам, які отримали звання Герой України. А також рідним тих наших героїв, яким це звання присвоєно посмертно.

Зазначимо, що нагорода Хрест бойових заслуг заснована 5 травня 2022 року. В основу її дизайну лягла історична нагорода "Хрест бойової заслуги" Української повстанської армії, зі стрічкою квітів сучасного прапора України та мечем, спрямованим нагору на знак перемоги. Сьогодні, 6 травня, відбулося перше нагородження військовослужбовців цією відзнакою.