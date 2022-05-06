Президент Володимир Зеленський вперше нагородив президентською відзнакою "Хрест бойових заслуг" головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного.
Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні.
"Сьогодні був насичений день, який почався і завершився нагородженнями наших героїв, наших захисників, наших захисниць. З нагоди Дня піхоти – професійного свята воїнів України, які є фундаментом армії, зранку зустрівся з нашими військовими. Подякував за службу. Вручив нагороди. В тому числі нашу нову – бойову – відзнаку. Ви знаєте, що в нашій країні за час незалежності не було саме бойових відзнак. І ось сьогодні мав честь вручити нарешті саме таку відзнаку. Хрест бойових заслуг. І першим, кому я вирішив вручити цей Хрест, став генерал Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних Сил України. За відвагу, за мудрість, за організацію ефективної відсічі російському вторгненню. Впевнений, таку відсіч російська армія не забуде довго", - сказав Зеленський.
Також Хрест бойових заслуг отримали заступник головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенант Євген Мойсюк, бойовий медик 72-ї окремої механізованої бригади сержант Дарія Мазуренко, командир 14-ї окремої механізованої бригади полковник Олександр Охріменко, заступник командира механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади капітан Владислав Калієвський.
"Саме бойові нагороди – це справедлива нова традиція для держави, яка на полі бою захищає незалежність нашої держави", - наголосив Зеленський.
Також президент повідомив про заснування спеціальної відзнаки "За мужність та відвагу" для бойових підрозділів, які проявили надзвичайну хоробрість і результативність у боях за Україну. Її отримали сім бригад.
Зеленський вручив і ордени "Золота зірка" нашим захисникам, які отримали звання Герой України. А також рідним тих наших героїв, яким це звання присвоєно посмертно.
Зазначимо, що нагорода Хрест бойових заслуг заснована 5 травня 2022 року. В основу її дизайну лягла історична нагорода "Хрест бойової заслуги" Української повстанської армії, зі стрічкою квітів сучасного прапора України та мечем, спрямованим нагору на знак перемоги. Сьогодні, 6 травня, відбулося перше нагородження військовослужбовців цією відзнакою.