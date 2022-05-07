У Донецькій області цієї ночі найбільше від обстрілів окупантів постраждало місто Бахмут.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

“Масові обстріли по всій лінії фронту і удари по містам в тилу – так минула сьогоднішня ніч”, – зазначив він.

У Бахмуті росіяни здійснили авіаобстріл. Точно відомо про одного загиблого і є підстави вважати, що підсумкова кількість жертв буде вищою, зазначив Кириленко.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

У місті повністю зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено – 11 будинків та приміщення кількох підприємств.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Як повідомили у Національній поліції, впродовж минулої доби російські війська вдарили в області по 15 населених пунктах: Маріуполю, Сіверську, Торецьку, Авдіївку, Мар’їнку, Святогорську, Залізному, Дружківці, Нью-Йорку, Північному, Дробишевому, Рай-Олександрівці, Яровій, Дронівці, Свято-Покровську.

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню «Град», танків, важкої артилерії.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Нагадаємо, на Донеччині з початку війни загинуло 326 цивільних. Наразі невідома кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі.

Як повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, у місті загинуло не менш ніж 20 000 цивільних людей. Порахувати точно зараз неможливо, крім того, окупанти спалюють тіла загиблих мирних маріупольців у мобільних крематоріях і ховають їх у братських могилах.