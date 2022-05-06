Росія у квітні недоотримала 130 млрд рублів нафтогазових доходів

За підсумками квітня Російська Федерація недоотримала нафтогазових доходів на 133,1 млрд рублів.
Про це повідомило міністерство фінансів РФ у п'ятницю, 6 квітня, передає Deutsche Welle.
Раніше Мінфін прогнозував, що у квітні до бюджету країни надійдуть додаткові нафтогазові доходи обсягом 798,4 млрд рублів. З урахуванням недоотриманих коштів виходить, що за минулий місяць РФ заробила на продажі нафти та газу понад 665 млрд рублів.
У Мінфіні РФ заявили, що "очікуваний обсяг додаткових нафтогазових доходів федерального бюджету, пов'язаний з перевищенням фактичної ціни на нафту над базовим рівнем, прогнозується в травні в розмірі 414 млрд рублів".
У березні російський бюджет недоотримав нафтогазових доходів на понад 300 млрд рублів.
Нагадаємо, з 1 квітня влада Росії вимагає, щоб "недружні країни", тобто ті, які ввели проти неї санкції через війну проти України, платили за постачання газу в російських рублях. Для цього іноземні покупці мають відкрити рахунок у Газпромбанку. Наприкінці квітня, після відмови Польщі та Болгарії платити за газ у рублях, "Газпром" припинив постачання палива до цих країн.
Після вторгнення РФ в Україну США запровадили ембарго на імпорт російських нафти та газу. Шостий пакет санкцій Євросоюзу, який зараз готується, передбачає поетапне введення ембарго на російську нафту.
З початку війни в Україні нафта марки Brent торгується понад 100 доларів за барель і зараз коштує 113,33 долара. 7 березня ціна на газ у Європі зросла до 3892 долари за тисячу кубометрів, що стало історичним максимумом. 6 травня газ торгується понад 1160 доларів за тисячу кубів.