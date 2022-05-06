Росія у квітні недоотримала 130 млрд рублів нафтогазових доходів

У березні бюджет РФ недоотримав від продажу нафти та газу понад 300 млрд рублів

За підсумками квітня Російська Федерація недоотримала нафтогазових доходів на 133,1 млрд рублів.

Про це повідомило міністерство фінансів РФ у п'ятницю, 6 квітня, передає Deutsche Welle.

Раніше Мінфін прогнозував, що у квітні до бюджету країни надійдуть додаткові нафтогазові доходи обсягом 798,4 млрд рублів. З урахуванням недоотриманих коштів виходить, що за минулий місяць РФ заробила на продажі нафти та газу понад 665 млрд рублів.

У Мінфіні РФ заявили, що "очікуваний обсяг додаткових нафтогазових доходів федерального бюджету, пов'язаний з перевищенням фактичної ціни на нафту над базовим рівнем, прогнозується в травні в розмірі 414 млрд рублів".

У березні російський бюджет недоотримав нафтогазових доходів на понад 300 млрд рублів.

Нагадаємо, з 1 квітня влада Росії вимагає, щоб "недружні країни", тобто ті, які ввели проти неї санкції через війну проти України, платили за постачання газу в російських рублях. Для цього іноземні покупці мають відкрити рахунок у Газпромбанку. Наприкінці квітня, після відмови Польщі та Болгарії платити за газ у рублях, "Газпром" припинив постачання палива до цих країн.

Після вторгнення РФ в Україну США запровадили ембарго на імпорт російських нафти та газу. Шостий пакет санкцій Євросоюзу, який зараз готується, передбачає поетапне введення ембарго на російську нафту.

З початку війни в Україні нафта марки Brent торгується понад 100 доларів за барель і зараз коштує 113,33 долара. 7 березня ціна на газ у Європі зросла до 3892 долари за тисячу кубометрів, що стало історичним максимумом. 6 травня газ торгується понад 1160 доларів за тисячу кубів.