Україна хотіла б бачити Китай та Індію серед гарантів безпеки, – Єрмак

Голова Офісу президента вважає, що Китай може долучитися до обговорення цього, коли зʼявиться драфт безпекових гарантій.

Україна хотіла б бачити Китай та Індію серед гарантів своєї безпеки. Однак це залежить від цих країн.

Поки що КНР публічно не висловлювала готовність до такої розмови, але контакти є, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у інтервʼю "РБК-Україна".

"У жодної країни світу не виникає питань про те, що це війна, про те, що повинні бути непорушні український суверенітет і територіальна цілісність. За винятком однієї-двох країн, ми ні від кого нічого іншого не чуємо", – заявив він.

Голова ОПУ вважає, що Китай може включитися, коли зʼявиться драфт документа щодо гарантування безпеки України.

"Я вважаю, і для Китаю, і для України це було б важливо. Але це буде позиція суверенної держави", – наголосив Андрій Єрмак.

Він повідомив, що Україна підтримує постійний контакт із більшою частиною держав світу – європейського континенту, Америки, Азії.

"Багато зі стратегічних партнерів вже заявили про те, що вони готові і хочуть бути гарантами. Це США, Великобританія, Франція, Німеччина, Туреччина, Польща, Італія, і багато інших. Тому остаточний список буде досить широкий", – зауважив він.

Нагадаємо, днями Reuters із посиланням на американских посадовців написало, що за два місяці повномасштабного вторгнення в Україну США не виявили відкритої військової чи економічної підтримки Росії з боку Китаю.

Крім того, Китай став уникати нових угод між своїми державними нафтопереробними заводами і Росією, попри великі знижки.

Китай у питанні війни Росії проти України займає неоднозначну позицію. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголошувала на розширенні співпраці між Москвою та Пекіном. Вона сказала, що Китай заявив про дружбу з Росією, яка "не має меж".

Лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін говорив про "глобальну безпекову ініціативу" та підтримку "неподільності безпеки" – концепції, яку просувала Росія. Крім того, китайські державні ЗМІ повторювали російську пропаганду навіть щодо убивств мирних українців у Бучі.

При цьому офіційно Пекін запевнив європейських лідерів, що буде домагатися миру в Україні, але робитиме це на власних умовах, уникаючи тиску Росії.

На рівні бізнесу рідкісним прикладом припинення діяльності китайською компанією у відповідь на війну в Україні став вихід виробника дронів DJI з українського та російського ринків.