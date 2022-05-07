Останній з 20 бронеавтомобілів “Бушмастер”, які Австралія подарувала Україні, вирушив до нашої держави.
Про це повідомив у твіттері посол Австралії в Україні Брюс Едвардс.
Також у вантажі є кілька гаубиць M777.
“У фантастичному прояві співпраці допомогу було доставлено у вантажному літаку авіакомпанії Антонов, пофарбованому в кольори України”, – додав Едвардс.
Нагадаємо, Австралія передала Україні 20 бронеавтомобілів "Бушмастер" на 38 млн доларів. У квітні держава відправила в Україну шість 155 мм гаубиць М-777.
31 березня Володимир Зеленський закликав Австралію надати бронемашини Bushmaster, які можуть суттєво допомогти в боротьбі з Росією.
У виступі перед австралійським парламентом Зеленський зауважив, що й інші зразки техніки та зброї здатні посилити наші позиції і Україна буде вдячна, якщо є можливість їх надати. Уже 1 квітня премʼєр-міністр Австралії повідомив, що країна направить в Україну бронетехніку власного виробництва на прохання президента Зеленського.
Bushmaster – броньована машина з колісною формулою 4x4, що призначена для перевезення особового складу. Забезпечує захист від легкої стрілецької зброї і фугасів.