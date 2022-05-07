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З Австралії до України вирушив останній з 20 бронеавтомобілів “Бушмастер”

У вантажі також є кілька гаубиць.

З Австралії до України вирушив останній з 20 бронеавтомобілів “Бушмастер”
Фото: twitter.com/AUinUA

Останній з 20 бронеавтомобілів “Бушмастер”, які Австралія подарувала Україні, вирушив до нашої держави.

Про це повідомив у твіттері посол Австралії в Україні Брюс Едвардс.

Також у вантажі є кілька гаубиць M777.

“У фантастичному прояві співпраці допомогу було доставлено у вантажному літаку авіакомпанії Антонов, пофарбованому в кольори України”, – додав Едвардс.

Фото: twitter.com/AUinUA

Фото: twitter.com/AUinUA

Нагадаємо, Австралія передала Україні 20 бронеавтомобілів "Бушмастер" на 38 млн доларів. У квітні держава відправила в Україну шість 155 мм гаубиць М-777.

31 березня Володимир Зеленський закликав Австралію надати бронемашини Bushmaster, які можуть суттєво допомогти в боротьбі з Росією.

У виступі перед австралійським парламентом Зеленський зауважив, що й інші зразки техніки та зброї здатні посилити наші позиції і Україна буде вдячна, якщо є можливість їх надати. Уже 1 квітня премʼєр-міністр Австралії повідомив, що країна направить в Україну бронетехніку власного виробництва на прохання президента Зеленського. 

Bushmaster – броньована машина з колісною формулою 4x4, що призначена для перевезення особового складу. Забезпечує захист від легкої стрілецької зброї і фугасів. 

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