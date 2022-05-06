Софію Сапегу засудили у Білорусі до 6 років позбавлення волі

Росіянку Софію Сапегу, яку затримали торік 23 травня разом з Романом Протасевичем після приземлення літака Ryanair у Мінську, засудили у Білорусі до 6 років позбавлення волі.

Про це пише Наша Ніва.

Дівчину судили за сімома статтями.

Згідно з матеріалами справи, дівчина нібито адмініструвала низку телеграм-каналів, діяльність яких була спрямована на “дискредитацію чинної влади, розпалювання соціальної ворожнечі та організацію злочинів проти окремих категорій громадян”, і отримувала за це гроші.

Згідно з матеріалами справи, дівчина адмініструвала низку телеграм-каналів, діяльність яких була спрямована на “дискредитацію чинної влади, розпалювання соціальної ворожнечі та організацію злочинів проти окремих категорій громадян”, і отримувала за це гроші.

Як пише BBC, її звинуватили в організації злочинів щодо суддів, силовиків та журналістів, а також збирання та розповсюдження персональних даних (зокрема прокурорів та держслужбовців) із заподіянням суттєвої шкоди. Звинувачення на момент передачі справи до суду нарахували 238 потерпілих.

Після винесення вироку дівчину взяли під варту. Оскаржувати вирок Сапега, найімовірніше, не буде і попросить Олександра Лукашенка про помилування. Але до цього вона має погасити всю суму завданих потерпілим збитків.

Якщо Лукашенко не помилує Софію Сапегу, вона попросить відправити її до Росії для відбування покарання. В останньому випадку її може помилувати Володимир Путін. Якщо Сапега опиниться в юрисдикції Росії, перед етапуванням до російської колонії їй мають перерахувати термін відповідно до російського законодавства. І він може виявитися меншим – якщо в Росії статті, за якими засуджено Сапегу, передбачають м'якше покарання або взагалі відсутні.

Зазначимо, під час процесу Сапега не перебувала у клітці, і суд завершили одразу. Після винесення вироку дівчину взяли під варту.

Нагадаємо, повідомлення про замінування, через яке літак з колишнім головним редактором Telegram-каналу Nexta Романом Протасевичем на борту екстрено посадили в Мінську в травні 2021 року, було свідомо неправдивим.