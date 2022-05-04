У ЗС Білорусі розпочалася раптова перевірка сил реагування

Пперевірка не загрожує ні європейській спільноті загалом, ні сусіднім країнам зокрема, кажуть у Міноборони країни.

У Збройних Силах Білорусі розпочалася раптова перевірка сил реагування.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони, пише belta.by.

“У ході перевірки військовим частинам та підрозділам належить відпрацювати питання приведення в бойову готовність, здійснення маршу до призначених районів та виконання навчально-бойових завдань”, – йдеться у повідомлення.

Мета перевірки – оцінка готовності та здатності особового складу до оперативного реагування на можливе виникнення кризових ситуацій.

Склад сил, що залучаються до перевірки, поетапно нарощуватиметься, що “дозволить перевірити їхню здатність протидіяти військовим загрозам як на землі, так і в повітрі”.

У повідомленні наголошується, що ця перевірка є однією з найефективніших форм навчання військ і не загрожує ні європейській спільноті загалом, ні сусіднім країнам зокрема.

Нагадаємо, у квітні в Білорусі почали обмежувати доступ абонентів до Інтернету, щоб приховати інформацію про переміщення армії Росії білоруською територією.