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​Зеленський на саміті СЕО: Якщо якісь компанії залишаються в Росії, вони підтримують російську військову машину

Президент України пообіцяв створити привабливі умови для глобальних компаній для інвестування після війни.

​Зеленський на саміті СЕО: Якщо якісь компанії залишаються в Росії, вони підтримують російську військову машину
Фото: скрин відео

Глобальні компанії відіграють важливу роль в ізоляції Росії та допомозі Україні відновити її економіку. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Саміті генеральних директорів, який організовує The Wall Street Journal

«Агресора потрібно ізолювати. Повна, повна економічна ізоляція. Це дозволить Україні боротися за наші права, – сказав він. – Вихід з російського ринку є обов’язковим. Якщо якісь компанії залишаються на російському ринку, це означає, що ви підтримуєте російську військову машину».

Президент України також пообіцяв створити привабливі умови для глобальних компаній для інвестування після закінчення війни, зазначивши, що Україна вже зупинила просування Росії і звільнить свою територію.

«Ми проявили героїзм у захисті нашої спільної свободи. Ми створимо найкращі умови для інвестицій у всій Європі», – сказав він. 

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