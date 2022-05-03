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Папа Римський закликав патріарха Кирила "не опускатися до рівня путінського вівтарного служника"

Перші 20 хвилин Кирил читав з аркуша список причин, що виправдовують війну РФ проти України.

Папа Римський закликав патріарха Кирила "не опускатися до рівня путінського вівтарного служника"
Папа Франциск і Патріарх Кирило підписали спільну декларацію, 13 лютого 2016
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Франциск розкритикував главу Російської православної церкви Кирила за те, що він виправдовує війну президента РФ Володимира Путіна проти України. Про це понтифік розповів в інтерв'ю газеті Corriere della Sera.

За словами Франциска, він 40 хвилин розмовляв з Кирилом у Zoom, і "перші 20 хвилин той читав з аркуша причини, що виправдовують вторгнення РФ". Посеред розмови папа попросив Кирила не опускатися до рівня вівтарного служки Путіна. 

"Я вислухав його, а потім відповів: я нічого в цьому не розумію. Брате, ми не державні клірики, ми повинні говорити не мовою політики, а мовою Ісуса. Ми пастирі одного і того ж святого стада Божого. З цієї причини ми маємо шукати шлях до миру, ми повинні припинити бойові дії. Патріарх не може опуститися до путінського вівтарного служника", - сказав понтифік. 

14 червня в Єрусалимі була призначена зустріч між папою Франциском і главою РПЦ Кирилом, однак згодом вона була скасована.

Папа Римський і патріарх РПЦ зустрічалися у 2016 році на Кубі. У грудні 2021 Франциск говорив, що готовий відвідати Росію для зустрічі з Кирилом.

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