Грецькі станції можуть покрити місцевий ринок, а також замінити частину російського газу.

Греція розпочала процедуру відмови від російського газу, відповідне повідомлення направив прем’єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс. Про це пише видання Kathimerini.

Міцотакіс заявив про офіційний початок будівництва плавучого термінала зберігання та газифікації ЗПГ в Александруполісі.

«Проєкт в Александруполісі – це нові енергетичні ворота і маяк, який посилає подвійний сигнал: ми скоро зможемо позбутися газу, що надходить з російських джерел, і наші країни відіграватимуть спільну роль у новій енергетичній карті», – заявив прем’єр-міністр Греції.

Він заявив, що грецькі станції можуть покрити місцевий ринок, а також замінити частину російського газу.

Раніше Німеччина та Греція наростили постачання газу до Польщі та Болгарії.