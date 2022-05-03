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Греція розпочала процедуру відмови від російського газу

Грецькі станції можуть покрити місцевий ринок, а також замінити частину російського газу.

Греція розпочала процедуру відмови від російського газу

Греція розпочала процедуру відмови від російського газу, відповідне повідомлення направив прем’єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс. Про це пише видання Kathimerini. 

Міцотакіс заявив про офіційний початок будівництва плавучого термінала зберігання та газифікації ЗПГ в Александруполісі.

«Проєкт в Александруполісі – це нові енергетичні ворота і маяк, який посилає подвійний сигнал: ми скоро зможемо позбутися газу, що надходить з російських джерел, і наші країни відіграватимуть спільну роль у новій енергетичній карті», – заявив прем’єр-міністр Греції.

Він заявив, що грецькі станції можуть покрити місцевий ринок, а також замінити частину російського газу.

Раніше Німеччина та Греція наростили постачання газу до Польщі та Болгарії. 

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