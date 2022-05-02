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ЦРУ оприлюднило інструкції для росіян, як анонімно контактувати з американською розвідкою

ЦРУ просить росіян, які зв’язуються, повідомити своє ім’я, посаду, доступ до інформації, а також спосіб для безпечного контакту. 

ЦРУ оприлюднило інструкції для росіян, як анонімно контактувати з американською розвідкою
Фото: EPA/UPG

Центральне розвідувальне управління США розмістило на YouTube та соціальних мережах інструкції для росіян, як використовувати захищені віртуальні приватні мережі (VPN), щоб завантажити захищений браузер, щоб таємно зв’язатися з агентством.

Інструкції, написані російською мовою, є відносно простими для виконання. Росіянам пропонують використовувати VPN для зв’язку з ЦРУ. Вони також можуть завантажити браузер Tor, який дозволяє користувачам отримати доступ до Dark web та передавати інформацію анонімно.

«Ми надаємо російськомовні інструкції, як безпечно зв’язатися з ЦРУ – через наш веб-сайт у Dark web або надійний VPN – для тих, хто відчуває потребу зв’язатися з нами через несправедливу війну російського уряду», – сказала речниця ЦРУ Сюзен Міллер. 

ЦРУ просить росіян, які зв’язуються, повідомити своє ім’я, посаду, доступ до інформації, а також спосіб для безпечного контакту. 

Хоча Росія блокує західні соціальні мережі, YouTube залишається доступним. ЦРУ також використовує інші нерозкриті засоби, щоб розповсюдити свої інструкції.

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