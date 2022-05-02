ЦРУ оприлюднило інструкції для росіян, як анонімно контактувати з американською розвідкою

ЦРУ просить росіян, які зв’язуються, повідомити своє ім’я, посаду, доступ до інформації, а також спосіб для безпечного контакту.

Центральне розвідувальне управління США розмістило на YouTube та соціальних мережах інструкції для росіян, як використовувати захищені віртуальні приватні мережі (VPN), щоб завантажити захищений браузер, щоб таємно зв’язатися з агентством.

Інструкції, написані російською мовою, є відносно простими для виконання. Росіянам пропонують використовувати VPN для зв’язку з ЦРУ. Вони також можуть завантажити браузер Tor, який дозволяє користувачам отримати доступ до Dark web та передавати інформацію анонімно.

«Ми надаємо російськомовні інструкції, як безпечно зв’язатися з ЦРУ – через наш веб-сайт у Dark web або надійний VPN – для тих, хто відчуває потребу зв’язатися з нами через несправедливу війну російського уряду», – сказала речниця ЦРУ Сюзен Міллер.

ЦРУ просить росіян, які зв’язуються, повідомити своє ім’я, посаду, доступ до інформації, а також спосіб для безпечного контакту.

Хоча Росія блокує західні соціальні мережі, YouTube залишається доступним. ЦРУ також використовує інші нерозкриті засоби, щоб розповсюдити свої інструкції.