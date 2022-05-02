Росія спробує анексувати Донецьку та Луганську області до «середини травня», – посол США в ОБСЄ

США мають «високодостовірну» інформацію розвідки про те, що Росія спробує анексувати Донецьку та Луганську області «десь у середині травня». Схожий план Москва має щодо Херсона.
Про це заявив посол США в Організації з безпеки і співробітництва в Європі Майкл Карпентер, повідомляє CNN.
«У звітах йдеться про те, що Росія планує провести референдум щодо приєднання десь у середині травня, і що Москва розглядає подібний план щодо Херсона», – сказав він на брифінгу в Держдепі.
Карпентер додав, що Росія, як повідомляється, викрадає місцевих чиновників у містах, які вони утримують на сході та півдні України, щоб замінити їх «групами, лояльними до Москви». Також зникають «директори шкіл, журналісти, місцеві активісти, муніципальні чиновники».
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«Зовсім недавно з’явилися повідомлення про те, що російські війська перекрили доступ до Інтернету та деяких стільникових телефонів у цих регіонах, щоб вимкнути потік достовірної інформації», – сказав Карпентер, додавши, що в цих містах Росія може спробувати провести фіктивні референдуми, щоб надати своїм діям подобу легітимності.
Нагадаємо, Служба безпеки України заочно оголосила підозру так званому керівнику Херсонської міської адміністрації, "призначеному" окупантами.