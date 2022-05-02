Росія спробує анексувати Донецьку та Луганську області до «середини травня», – посол США в ОБСЄ

США мають «високодостовірну» інформацію розвідки про те, що Росія спробує анексувати Донецьку та Луганську області «десь у середині травня». Схожий план Москва має щодо Херсона.

Про це заявив посол США в Організації з безпеки і співробітництва в Європі Майкл Карпентер, повідомляє CNN.

«У звітах йдеться про те, що Росія планує провести референдум щодо приєднання десь у середині травня, і що Москва розглядає подібний план щодо Херсона», – сказав він на брифінгу в Держдепі.

Карпентер додав, що Росія, як повідомляється, викрадає місцевих чиновників у містах, які вони утримують на сході та півдні України, щоб замінити їх «групами, лояльними до Москви». Також зникають «директори шкіл, журналісти, місцеві активісти, муніципальні чиновники».

«Зовсім недавно з’явилися повідомлення про те, що російські війська перекрили доступ до Інтернету та деяких стільникових телефонів у цих регіонах, щоб вимкнути потік достовірної інформації», – сказав Карпентер, додавши, що в цих містах Росія може спробувати провести фіктивні референдуми, щоб надати своїм діям подобу легітимності.

Нагадаємо, Служба безпеки України заочно оголосила підозру так званому керівнику Херсонської міської адміністрації, "призначеному" окупантами.