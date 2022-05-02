ПАРЄ закликала створити міжнародний трибунал для розслідування злочинів РФ в Україні, - ОП

Світова спільнота підтримує Україну у тому, що військово-політичне керівництво Росії має бути притягнене до відповідальності за злочини, скоєні на території нашої країни. Для розслідування військової агресії РФ буде створений міжнародний кримінальний трибунал.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Андрій Смирнов, інформує ОП.

За його словами, цивілізований світ надалі вживає безпрецедентних заходів для боротьби з відвертим цинізмом та порушенням міжнародного права з боку Росії. Для продовження реалізації ініціативи по створенню спеціального міжнародного кримінального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи було ухвалено дві резолюції. Документи присвячені політичним і правовим наслідкам військових злочинів Російської Федерації проти нашої країни.

«ПАРЄ підтримала українські й міжнародні ініціативи, спрямовані на забезпечення відповідальності Російської Федерації, а також її політичного та військового керівництва за міжнародним правом. Серед іншого, Асамблея закликала держави терміново створити й профінансувати спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочин агресії», – наголосив Андрій Смирнов.

Він додав, що резолюції ПАРЄ містять конкретні рекомендації щодо повноважень і порядку створення такого трибуналу, які відповідають баченню України.

Окрім того, вже на цьому тижні делегація України візьме участь у представницькій Міжнародній конференції «Кримінальна відповідальність за злочин агресії проти України», організованій урядом Литви, та проведе подальші консультації з партнерами щодо установчих документів майбутнього трибуналу.

Нагадаємо, 3 березня 39 держав подали позов до Міжнародного кримінального суду проти Росії за варварське вторгнення в Україну, яке вона вчинила 24 лютого.Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан (Велика Британія) сам ініціював розслідування злочинів Росії проти України. Дії окупанта він кваліфікує як "військові злочини" та "злочини проти людства".

МЗС України в свою чергу вважає, що вище військово-політичне керівництво Росії обов'язково постане перед Міжнародним кримінальним судом і відповість за кожен вчинений злочин. Це буде Нюрнберзький процес 21 століття.