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На окупованих територіях загарбники розповідають жителям про примусову мобілізацію в Україні, - ЦПД

Подібні чутки окупанти поширюють і на власних блокпостах.

На окупованих територіях загарбники розповідають жителям про примусову мобілізацію в Україні, - ЦПД
Фото: Людмила Денісова

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники поширюють дезінформацію про начебто примусову мобілізацію всіх чоловіків, які в’їжджають на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Подібні чутки окупанти поширюють також на власних блокпостах, - додали в ЦПД.

"Виправдання окупантами такої інформації просте – нібито мобілізація необхідна для поповнення Збройних сил України, що несуть величезні втрати у бойових діях. Зазначене є дезінформацією, покликаною зменшити кількість чоловіків на тимчасово окупованих територіях. Саме це може спричинити ускладнення ведення бойових дій української армії", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, російські окупанти примусово мобілізують чоловіків з Маріуполя до "армії ДНР". Також РФ розпочала примусову мобілізацію на захоплених територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей, зокрема медиків.

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