Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
У Курській області Росії обвалився залізничний міст
У Курській області Росії обвалився залізничний міст
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Геннадій Труханов: «Після того, як російський корабель пішов туди, куди йому вказали, флот окупантів не з’являється біля Одеси»
Геннадій Труханов: «Після того, як російський корабель пішов туди, куди йому вказали, флот окупантів не з’являється біля Одеси»
Влучили у ставку генерала Герасимова в Ізюмі, - Геращенко
Влучили у ставку генерала Герасимова в Ізюмі, - Геращенко
Евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" 20 цивільних, та чомусь не забирає поранених українських бійців, – "Азов"
Евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" 20 цивільних, та чомусь не забирає поранених українських бійців, – "Азов"
Де постелить клейонку? Репортаж з Мощуна, зруйнованого селища, яке не вдалося захопити росіянам
Де постелить клейонку? Репортаж з Мощуна, зруйнованого селища, яке не вдалося захопити росіянам
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
ГоловнаСуспільствоВійна

Розвідка США підтвердила, що начальник генштабу ЗС РФ Герасимов був на Донбасі, - CNN

Однак невідомо, чи був він поранений, як про це раніше повідомлялося.

Розвідка США підтвердила, що начальник генштабу ЗС РФ Герасимов був на Донбасі, - CNN
Фото: Фото з відкритих джерел

За словами високопоставленого чиновника Міноборони оборони США, нещодавно в Україні перебував начальник штабу збройних сил Росії генерал Валерій Герасимов.

Про це повідомляє CNN.

"Ми знаємо, що він був на Донбасі кілька днів, починаючи з минулого тижня. Ми не знаємо, чи він ще там", – сказав чиновник.

Він зазначив, що були повідомлення про те, що Герасимов отримав поранення, але в США підтверджень цьому немає.

Сполучені Штати не знають, чому Герасимов їздив на російський фронт, і чи свідчить така поїздка про відсутність довіри Кремля до генерала Олександра Дворнікова. Зазначається, що поїздка Герасимова свідчить про те, що він хотів безпосередньо "побачити хід операції".

Нагадаємо, раніше радник голови МВС України Антон Геращенко повідомив, що українські військові влучили у штаб 2-ї армії російських окупантів, де знаходиться ставка начальника генштабу ЗС рф Герасимова.

Призначений на початку квітня Герасимов пообіцяв Путіну провести успішний наступ в Україні та за 3-4 дні вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також