Розвідка США підтвердила, що начальник генштабу ЗС РФ Герасимов був на Донбасі, - CNN

Однак невідомо, чи був він поранений, як про це раніше повідомлялося.

За словами високопоставленого чиновника Міноборони оборони США, нещодавно в Україні перебував начальник штабу збройних сил Росії генерал Валерій Герасимов.

Про це повідомляє CNN.

"Ми знаємо, що він був на Донбасі кілька днів, починаючи з минулого тижня. Ми не знаємо, чи він ще там", – сказав чиновник.

Він зазначив, що були повідомлення про те, що Герасимов отримав поранення, але в США підтверджень цьому немає.

Сполучені Штати не знають, чому Герасимов їздив на російський фронт, і чи свідчить така поїздка про відсутність довіри Кремля до генерала Олександра Дворнікова. Зазначається, що поїздка Герасимова свідчить про те, що він хотів безпосередньо "побачити хід операції".

Нагадаємо, раніше радник голови МВС України Антон Геращенко повідомив, що українські військові влучили у штаб 2-ї армії російських окупантів, де знаходиться ставка начальника генштабу ЗС рф Герасимова.

Призначений на початку квітня Герасимов пообіцяв Путіну провести успішний наступ в Україні та за 3-4 дні вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей.