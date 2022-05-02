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Венедіктова назвала першого підозрюваного у вбивствах в Бучі

"Прокурори Бучі та поліцейські встановили, що саме цей військовослужбовець вбив 18 березня чотирьох беззбройних чоловіків".

Венедіктова назвала першого підозрюваного у вбивствах в Бучі
Ірина Венедіктова
Фото: Пресслужба ГПУ

Встановлено першого підозрюваного у вбивствах в Бучі. Це командир підрозділу російської нацгвардії Сергія Колоцей.

Таку інформацію оприлюднила Генпрокурор України Ірина Венедіктова.

"Прокурори Бучі та поліцейські встановили, що саме цей військовослужбовець вбив 18 березня чотирьох беззбройних чоловіків у Бучі. 29 березня він же катував, примушуючи зізнатися у підривній діяльності проти російської армії ще одного цивільного. Він забрав проукраїнськи налаштованого місцевого мешканця "на підвал", де бив його руками, прикладом автомата та гардою ножа. Чоловіка вивозили на місце страти, де імітуючи розправу стріляли біля його вуха. Окремим збоченим видом знущання і залякування потерпілого було примушування його нюхати мертву людину", - зазначили Генпрокурор.

Фото: Facebook/Ірина Венедіктова

Фото: Facebook/Ірина Венедіктова

За її словами, на підставі зібраних доказів, показань потерпілого та портретної експертизи, прокурори Бучанської окружної прокуратури повідомили росгвардійцю про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни, поєднаних з умисними вбивствами.

"Зараз ми перевіряємо його (підозрюваного - Ред.) на причетність також до інших вбивств у Бучі", - додала Венедіктова.

Вона звернулася до українців, які впізнали цього російського військовослужбовця, або ж мають свідчення про його причетність до інших звірств в Україні надсилати докази в єдиний хаб. Його адреса - https://warcrimes.gov.ua/

Також можна звертатися до: 

  • Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75
  • Бучанської окружної прокуратури: 063-530-69-06.

Нагадаємо, днями було оприлюднено імена та фото 10 російських військовослужбовців, яких підозрюють у катуванні людей у Бучі.

Нещодавно американські ЗМІ оприлюднили відеодоказ, що саме російські солдати, а не українські, їздили й ходили повз тіла вбитих у Бучі.

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