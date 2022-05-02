Мінсоц розробляє програму відшкодування для людей, що зазнали каліцтв у війні чи втратили годувальника, - Смирнов

Кожне з профільних міністерств зобов’язано розробити чіткий покроковий механізм можливості звернення громадянина за компенсацією шкоди та збитків, яких він зазнав унаслідок війни. Про це в інтерв’ю LB.ua розповів заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.

“Кабінет міністрів України постановою № 326 від 20 березня № 326 затвердив порядок визначення шкоди та збитків, завданої Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Цією постановою було встановлено процедуру визначення шкоди та збитків, завданих державі, а також кожному міністерству і відомству було доручено розробити безпосередні методики та документи, які будуть визначати порядок та обсяги здійснення виплат у грошовій формі з метою відшкодування таких збитків”, - зазначив Смирнов, додавши, що президент наполягає на чітких дедлайнах для уряду і міністерств у частині розроблення і доведення до суспільства цих механізмів.

Заступник очільника ОП також нагадав, що у застосунку “Дія” можна зареєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно для отримання відшкодування збитків, завданих війною. Також, за словами Смирнова, найближчим часом Міністерством соціальної політики надасть бачення механізму, як повідомити про пошкодження житла та майна для отримання компенсації може людина, яка знаходиться за кордоном та не може безпосередньо надати докази збитків.

Також, за словами заступника голови ОП, можливе відшкодування людських втрат і соціальних виплат, пов’язаних зі смертю, каліцтвом цивільних осіб, що виникли в результаті збройної агресії Російської Федерації.

“Зокрема, це соціальні виплати, пов’язані зі смертю годувальника, інвалідністю, отриманням захворювання, втратою місця проживання тощо. Надалі Міністерством соціальної політики буде розроблено детальний порядок такого відшкодування та здійснення таких виплат”, - заявив Смирнов.

Передбачається також визначення шкоди та збитків, які виникли в разі втрати житлового фонду і об’єктів житлово-комунального господарства, незавершених об’єктів житлової нерухомості, дачних, садових будинків, фактичні витрати для їх відновлення, додав також він.

“Звичайно, що до напрямків, за якими підраховуються збитки, включено збитки від пошкодження інфраструктури, транспорту, телекомунікаційної мережі зв’язку, зруйновані або пошкоджені автомобільні або залізничні шляхи, транспортні розв’язки, телекомунікаційні мережі та інші об’єкти транспортної інфраструктури. Усе це також буде обраховано, відшкодовано і відбудовано”, - заявив Смирнов.

Окремо, зазначив представник ОП, планується визначення обсягу витрат та відшкодування втрат земельного фонду, пов’язаних із завданими збитками власникам земельних ділянок сільськогосподарського призначення, витрат на розмінування та відновлення меліоративних площ.