Зеленський чотири години говорив з Пелосі про ленд-ліз, макрофінансову допомогу та санкції

Президент України Володимир Зеленський обговорив зі спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі ключові питання допомоги нашій державі.

Про це він розповів у своєму зверненні.

“Провели з пані Пелосі чотири години дуже предметних переговорів – як то кажуть, багатоаспектні. Зокрема, про оборонне постачання, макрофінансову допомогу, санкційну політику, політичну взаємодію зі Сполученими Штатами Америки”, – сказав президент.

Зеленський подякував Пелосі за відродження історичної програми ленд-лізу, яка “одного разу вже допомогла захистити свободу в Європі і точно може зробити це вдруге”.

“Обговорили конкретні напрямки – як може працювати ленд-ліз, щоб якнайбільше посилити нашу державу і допомогти в боротьбі за свободу. Також подякував і за підготовку великого пакету допомоги Україні на 33 мільярди доларів США”, – йдеться у зверненні.

Зеленський і Пелосі також обговорили, яким чином можна посилити санкції проти Росії так, щоб найбільш ефективно спонукати її до припинення війни і щоб обмежити будь-які можливості Росії обходити вже застосовані та майбутні санкції.

Нагадаємо, Пелосі перебувала з візитом у Києві. За вагомий особистий внесок у зміцнення взаємодії США та України та особисту щиру участь в захисті свободи Зеленський нагородив Пелосі орденом княгині Ольги.