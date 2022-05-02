Росія попередила Угорщину про напад на Україну, – Данілов

Росія заздалегідь попередила Угорщину про напад на Україну.

Про це заявив в ефірі телемарафону секретар РНБО України Олексій Данілов.

«Угорщина, яка відкрито заявляє про свою співпрацю із Росією. Більше того, вона була попереджена заздалегідь Путіним про те, що буде напад на нашу країну», – сказав він, відповідаючи на питання про можливість вступу України до НАТО та можливий вплив Угорщини на цей процес.

«Вона чомусь вважала, що може забрати частину території. Та країна, яка так поводилася – подивимося, які наслідки будуть після цієї війни для цієї країни», – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, Угорщина пообіцяла ветувати будь-яку пропозицію санкцій проти енергоносіїв Росії.