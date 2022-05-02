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Зеленський: "Нові санкції мають блокувати доходи РФ від енергоресурсів"

"Щоб державі-терористу не передавали мільярд євро щодня за викопне паливо".

Президент Володимир Зеленський нагадав, що найближчим часом Європейський Союз запровадить новий пакет санкцій проти Росії.

Про це він заявив у відеозверненні.

Президент зазначив, що в цьому пакеті мають бути чіткі кроки для блокування доходів РФ від енергоресурсів.

"Щоб державі-терористу не передавали мільярд євро щодня за викопне паливо. Але також уже зараз варто готуватися до наступних санкційних кроків. У будь-якому разі доведеться блокувати всі експортно-імпортні операції з Росією. Бо без цього у Москві так і не зрозуміють, що міжнародне право та мир у Європі потрібно поважати", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, нафтове ембарго стане найбільшим і найважливішим новим кроком у шостому пакеті санкцій ЄС.

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