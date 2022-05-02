У системі онлайн-продажів вже третій день періодично стаються збої.

Укрзалізниця радить купувати квитки в касах через російські кібератаки.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"У системі онлайн-продажів вже третій день періодично стаються збої. Чому? Ви прекрасно розумієте, що ми – мішень для кібератак мишебратьєв. І не тільки сервери УЗ, але й найбільші провайдери мобільного зв'язку, телефонії та інтернету", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дані на серверах цілі, а поїзди продовжують рух.

"Але ми були змушені "закрити" принаймні на сьогодні наш booking для трафіку з-поза меж України. Також страждає гаряча лінія та онлайн-підтримка, але удар тримає. Ну і нерви наших пасажирів, за що просимо вибачення", - йдеться в повідомленні.

Перевізник радить купувати квитки в касах, оскільки це найменш ризиковий спосіб. Для цього на роботі працює "максимум касирів".

"То як купувати квиток і які ризики? У касі – ризик 0. Ми вивели на роботу максимум касирів, щоб дещо спростити задачу пасажирам, але водночас куди більше віримо в діджитал, а відтак наполегливо тримаємо кібероборону й дописуємо застосунок", - зазначили в УЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що хакери атакують сервіси онлайн-продажу квитків та лінію підтримки Укрзалізниці.

30 квітня УЗя тимчасово призупинила продаж електронних квитків на поїзди, а також роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії. У Держспецзв'язку заявили, що потенціал російських хакерів досяг свого максимуму.